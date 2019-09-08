可悲！真禾特由英超冠軍變過街老鼠

現年29歲嘅真禾特係曼聯青訓產品，但2008年出道以來，從未為曼聯一隊上陣，被紅魔鬼外借去哈特斯菲爾德、卡迪夫城、屈福特、班士利，直至2012年正式脫魔，加盟李斯特城，事業先至開始起飛，並協助球隊升上英超，更於2015/16年球季爆大冷捧盃。

不過，真禾特2017年夏季轉會市場最後一刻轉投車路士，成為佢事業走坡嘅轉捩點，佢根本唔夠班同其他車仔球員爭位，上陣機會大減，上季更加冇上陣過，今季被外借去般尼。

真禾特(Drinkwater)雖然花名叫「飲水哥」，但其實佢最愛飲酒，2017年7月同李斯特城訪港時，同一班隊友劈酒，佢更加飲到酩酊大醉，有入住酒店追星嘅粉絲透露，真禾特飲到勁醉，返到酒店大吵大鬧，好彩有職員及時帶佢走，先至返到入房。

真禾特今年4月因為醉酒駕駛炒車，被判罰停牌20個月，今次又係飲酒累事，幾乎被人「收山」。

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