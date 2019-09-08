一夜間袋走3千萬　楓葉國美少女寫歷史

「Fight for your dreams」(為夢想而拼)！19歲的安迪絲古在美網寫下歷史，不但是15年來最年輕的女單冠軍，更成為史上首位奪走大滿貫的加拿大人，粉碎了美國巨星S威廉絲爭取個人「24貫」的好夢。

這位加拿大第一人在決賽以直落兩盤6比3、7比5力挫細威，成為04年俄羅斯名將古絲妮蘇娃之後，贏得美網的最年輕球手，這一役也是安迪絲古今季面對世界TOP10球手的第8場勝仗，下周一的世界排名將跳升至歷史新高的第五位。「實在很難用文字形容現在的心情，但這段時間我真是非常非常的努力，這一年令我夢想成真，更是要擊敗一位網壇傳奇，感覺實在太不可思議。」

12個月前安迪絲古在外圍賽被淘汰，世界排名跌至200外，今天她寫下了多項紀錄，同時亦平了施莉絲於90年法網所創的紀錄，成為最快贏得首項大滿貫的球員。「人生就是這樣，我相信盡自己能力做到最好，不停為夢想進向，終有一天能夠實現。」安迪絲古成為繼寶釵之後第二位打入大滿貫的加拿大女將，而今日奪標成功袋走385萬美金（約3000萬港元）冠軍獎金，令其今年的累積獎金即升上逾600萬；她年初的獎金累積不足22萬美元。

至於爭取個人第7個美網冠軍及生涯24貫的細威，繼續要做「二奶」，這是她近五次的大滿貫決賽，要知道她20年前在此首奪生涯首個大滿貫時，安迪絲古當時僅得9個月大，今個月將是38歲的細威也令人敬服：「我相信自己可以打得更好，坦白講我不是為紀錄而拼，但我想再贏大滿貫，今天的確有點猶疑。」

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