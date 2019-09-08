37萬鎊周薪都唔要　嫌棄曼聯成績太差

英國各大傳媒爆料，指曼聯門將迪基亞已經拒絕會方提出嘅37萬鎊周薪續約條件，並決定明年夏天以自由身加盟祖雲達斯，繼承保方衣缽。

曼聯今夏一直想同迪基亞傾續約，願意畀呢位28歲西班牙國腳35萬鎊周薪，甚至近期加碼至37萬鎊，令佢成為世界最高薪門將。

不過，迪基亞仍然不為所動，但並非嫌人工低，而係根本唔想留隊，因為覺得曼聯冇爭標實力，留隊只會浪費時間。而且如果曼聯今季又未能打入英超前4位，再次無緣下屆歐聯，迪基亞下季又要減人工，留隊等於「慢性自殺」。

與此同時，祖雲達斯率先準備「預簽」迪基亞，雙方明年1月就可以正式展開談判。據報，迪基亞亦樂意加盟祖記，因為呢支意甲豪門擁有C朗、馬菲斯迪歷特等球星，起碼捧意甲冇難度，甚至有力問鼎歐聯冠軍。

特別係盧卡古、阿歷斯山齊士、基斯史摩寧等前曼聯隊友今季都去咗意甲搵食，似乎都幾好路數，難免令迪基亞心動。

祖雲達斯一向係「免簽之王」，近年多次免轉會費簽入球星，派路、普巴都係代表作，今季亦「免簽」艾朗藍斯同拉比奧特，應該好有把握簽埋迪基亞。

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