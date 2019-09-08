施捷斯尼超時空理論　要嚇走迪基亞

盛傳迪基亞明夏加盟祖雲達斯，令現時祖記正選門將施捷斯尼嘅前途響起警號，但呢位29歲波蘭國腳未驚過，更加拋出「神邏輯」，話兩大鋼門艾利臣比加同保方都做過佢後備，所以自己係史上最佳門將。

施捷斯尼被波蘭傳媒問到，佢同法比安斯基爭奪國家隊正選門將一事，佢竟然話：「當年我以外借身份效力羅馬，現今最佳門將艾利臣比加只係我嘅副選，現時我喺祖雲達斯嘅後備係史上最佳門將保方，所以得出一個結論，我係有史以來最佳門將。因此，如果法比安斯基可以令我做後備，咁佢就係最佳門將。」

施捷斯尼喺2015至17年被阿仙奴外借去羅馬，當時艾利臣比加初登陸意甲，只能屈居後備，但之後事業發展遠勝施捷斯尼。

至於41歲嘅保方今季回巢祖雲達斯，只係等退休，做施捷斯尼副選都好正常，估唔到施捷斯尼竟然咁樣做比較，實在太離譜。

波蘭上場歐國盃外圍賽由法比安斯基把關，0:2不敵斯洛文尼亞，下場對奧地利，唔知領隊比斯克會唔會搵番「史上最佳門將」施捷斯尼踢正選呢？

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