世盃外　港伊大戰客軍攞晒料　完場即撇

提前到港備戰周二(10日)世界盃亞洲區外圍賽作客對香港嘅伊朗，已經疊埋心水唔再爭取換場地，只不過計畫對港隊一戰之後馬上走人。

伊朗星期三晚經阿聯酋來港之後，已曾到過斧山道運動場進行操練，主帥韋莫斯同教練團成員，星期四仲睇咗柬埔寨對香港嘅比賽錄影，伊朗足總官員同時又搜集緊關於伊拉克和巴林嘅片，提供畀國家隊做技術分析，星期一(9日)依例會去大球場踩場適應一下。

唔講唔知，伊朗足總喺支付國家隊教練韋莫斯嘅人工，一度遇到困難，搞到呢位比利時籍主帥，連世盃外圍賽抽籤儀式都冇出席，直到足總爭取到政府貨幣基金幫手出糧，先至解決問題，不過負責官員就冇透露到金額。

雖然國際足協確認伊朗作客香港並無問題，賽事可以如常舉行，伊朗足總方面亦有同伊朗駐港總領事館保持聯絡，仲同香港方面磋商，結論係抗議活動如果維持每星期只有一兩日比較頻繁，應該唔會對港伊嘅比賽構成問題，但係下周二賽後，伊朗大軍會立刻啟程返國。

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