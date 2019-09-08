港主將無緣衞冕乒總盃　中秋出征亞錦爭牌

經過兩星期角逐，本地乒壇年度盛事乒總盃今天（8日）在伊利沙伯體育館落幕。益聯投資和振瑋一銘上演決賽，台灣神童林盷儒缺陣，讓前者整體戰力遜色不少，儘管女單代表杜凱琹擊退劉麒，但男單、男雙和混雙不敵對手，總場數1：3失落冠軍。而坐擁黃鎮廷、何鈞傑、李皓晴等港隊主力的莎莎國際，四強意外出局無緣衞冕，續在季軍賽挽回面子，直落三場橫掃大鵬體育。

香港混雙組合黃鎮廷和杜凱琹短暫「拆夥」，分別代表莎莎國際和益聯投資，在乒總盃四強碰頭。儘管莎莎國際全取男雙和混雙，但三場單打悉數落敗，總場數2：3跌落季軍賽。面對大鵬體育，一眾港將顯得游刃有餘，黃鎮廷、李皓晴和「黃何配」先後在男女單及男雙勝出，順利奪得季軍。完場後，黃鎮廷的樣子略顯疲態，坦言受到近月頻繁賽事影響：「經常往返歐亞，因為時差關係精神不好，也較少接受正常系統訓練。」不過，奧運積分賽進行得如火如荼，港隊周五便會飛往印尼準備亞錦賽，他仍然需要兼顧四項賽事，並把目標放在混雙獎牌上。

目前，黃鎮廷／杜凱琹組合高踞奧運積分榜榜首。根據規定，只要年終賽打進四強，便可直達東京奧運。他笑說「對混雙有信心」，但對於男團能否在餘下三站公開賽衝擊更佳排名，則抱持觀望態度：「我會盡力爭取成績，但我的個人排名影響有限，需要隊友超水準發揮，才能突圍而出。機會有，但很微。」為了減低體力消耗，他或會策略性放棄公開賽男雙，全力出戰男單和混雙項目。

決賽方面，振瑋一銘爆冷擊敗益聯投資奪冠。雖然女單代表劉麒不敵杜凱琹，但她夥拍中國球手張超，在混雙反勝關文皓／杜凱琹，加上男單和男雙項目勝出，最終振瑋一銘首奪冠軍，拿走16萬獎金。賽後杜凱琹讚賞劉麒表現：「她發揮很好，很拼搏，我卻打得比較保守。原本期待配搭林盷儒互相學習，奈何他無法出賽，這種情況下贏到莎莎國際已很驚喜。」說到亞錦賽目標，她期望混雙和女團能夠衝擊獎牌，「不要讓自己後悔。」目前香港女團排行世界第四，奧運積分榜名列第三，杜凱琹謙稱「未到穩陣水平」，絕不容許鬆懈。