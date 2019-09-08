柔道孖妹拍住上　放題考起大食梁寶心

「柔道總會49週年香港柔道錦標賽」周日（8日）假深水埗北河街體育館舉行，由於比賽屬本地一級賽事，故吸引了所有香港頂級柔道選手參加，其中包括正力爭躋身2020東京奧運資格的梁寶心和徐淑琪。

上午舉行的初級組賽事高手雲集，曾在7月舉行的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」奪得獎牌的年青柔道手均有參賽。其中梁曉楓、黎曜朗、麥康年、何樂怡、林妙婷均在其級別中奪金。

而下午進行的高級組賽事，力爭躋身奧運的梁寶心和徐淑琪均越級挑戰高一個級別賽事，並順利奪得冠軍。兩位「大師姐」周日（8日）的奪金過程顯得相當輕鬆，其中徐淑琪在第一場賽事僅用7秒便以一個背負投擊敗對手。Suki賽後表示，賽前僅視這場比賽屬熱身性質，並曾嘗試使出平常較少用的招式，惟評判該仗的執法準則較國際標準嚴謹，令她未能順利「試新招」，不過比賽的確有著寓賽於操的作用。

現時徐淑琪的國際排名，較屬亞洲的奧運資格最後一個席位還有一段距離，不過她坦言十分渴望為港征戰東京，並指積分「仲有得追」：「嚟緊10月嘅阿布扎比大滿貫如果贏到2場會攞到好多分，加上11月舉行嘅大洋洲公開賽同埋12月主場出擊的亞洲公開賽，都有機會攞到分追上去。」

相比起為奧運垂涎的Suki，她的好戰友梁寶心則顯得相當冷靜。雖然現已手執半張奧運入場券，但梁寶心坦言以「平常心」面對，就連最新排名榜也不屑一顧：「完全冇睇，因為希望盡量做好自己，用正常心情去面對，唔想再重蹈上屆嘅覆轍。」寶心7月在哈薩克亞洲公開賽中擊敗眾多歐亞強手最終奪金，她揚言該仗令她信心大增：「本身見到對面係俄羅斯、西班牙、哈薩克嘅對手，都冇咩預期會攞到金牌，打嗰時都唔係十拿九穩，但最後就係成功針對自己過往錯誤嘅地方改善同實踐，最後贏到金牌係好開心。」

不得不提，原來兩位小妮子情同手足，出外作賽時常形影不離，培養出十分友好的感情。徐淑琪說笑地向記者透露，她們兩者時常互相勉勵，但內容並非僅在柔道場上，她倆還經常大談飲食之道：「我哋兩個都食好多嘢，同佢一齊食放題我哋一定食唔停，可以食到last order都未飽。但最重要係我食唔肥，佢食係極易肥。」柔道以重量分級，因此運動員必須嚴格控制其飲食和重量。自認「胃食」的寶心大呻，節食減磅的辛苦程度比起訓練的辛勞有過之而無不及：「我每次減磅都減到垂死狀態，個個見我成個末期癌症病人咁都會叫我挨埋佢，尤其係佢（Suki）成日幫我加油。」一齊食；一齊減；一齊打，或許便是這兩位柔道同窗的共同價值，兩位運動員還相約明年一同食到東京。為著柔道和口福，加油啦！

賽事成績表：

初級組 冠軍得主

男子55kg 梁曉楓

男子60kg 黎耀朗

男子66kg 麥康年

男子73kg 布健生

男子81kg 鄧淩瀚

女子44kg 陳以琳

女子48kg 何樂怡

女子52kg Yau Ho Ching

女子57kg 林妙婷

高級組 冠軍得主

男子55kg Mok Yin Ming

男子60kg 梁瀚民

男子66kg Li Ching Yeung, Alex

男子73kg 李玨穎

男子81kg Wu Chi Hang

男子90kg 譚英棋

男子100kg Wong Yat Lam

女子48kg 王嘉莉

女子57kg 徐淑琪

女子63kg 梁寶心