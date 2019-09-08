專欄輪住嚟　機會難逢　大開眼界

大家好，我哋係參與 Golden Chance 足球交流訓練計劃嘅學員鄧子誠同龍梓軒！

首先我哋非常感謝球會同狼隊，給予一個千載難逢的機會，能到狼隊嘅訓練基地同佢哋嘅U18球員一齊訓練。

記得第一課訓練時，我哋已經感受到同當地U18有所差距，佢哋速度快，體型相比我哋「大隻」，而且佢哋每日都訓練，不斷咁做Gym，已經彷如職業球員一樣。當地球員無時無刻練波都份外認真，因為佢哋連後備都要爭位，競爭相當之大。能夠同佢哋一齊訓練，完全可以感受到佢哋嗰團火，令我哋不敢抬慢。經過短短嘅旅程，除咗令我哋學到一啲新技術外，仲令我哋體驗職業足球員嘅生活，當地球員嘅精神態度，令我哋獲益良多。

今趟旅程除咗練波外，亦係我哋第一次睇到英超嘅比賽，心情非常興奮，可以感受到球場外內嘅氣氛，當地嘅球迷非常熱烈為各自嘅愛隊打氣，同埋最重要可以親眼睇到高水平嘅賽事，令到我哋難忘不已。其後更加可以參觀狼隊主場的內部設施，真係令我哋大開眼界。

Golden Chance 足球交流訓練計劃

學員 鄧子誠 龍梓軒