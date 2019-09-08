深水埗舊街坊杜馬思：我愛香港！

不經不覺，標準流浪後衞杜馬思（Tomas）已來港6年，如無意外明年將成為一位真正港人。對於身份的轉變，這位巴西人並不認為單單是更換護照般簡單，反而要用時間了解和融入這個地方。即將成為「港人」，Tomas大談香港與巴西的文化差異，並希望盡力守護這個「家」！ 圖/文：黃雋謙

「靚女，凍檸茶走甜唔該！」訪問當日記者相約杜馬思在一間茶餐廳暢敍，能如此地道嗌「凍檸走甜」，背後不僅是「加兩蚊」，更大意義是用6年來適應這個地方。Tomas憶述來港初期，因不諳英語，每次外出遇上問題，就要致電同鄉列卡度詢問，直至一日覺醒不能依賴他人，自始發奮圖強學習廣東話，今日終不用再「有口難言」。

香港的生活質素，對一些相對落後的國家來說像天堂般美好。但杜馬思直言香港百物騰貴，生活並不如想像般容易。Tomas過往曾被安排入住深水埗區的宿舍，給了他一個深入了解香港的機會：「所有嘢都好貴，日用品、嘢食、泊車等都貴到離譜！」他特別提到香港和巴西的房價差距：「如果喺度買一幢村屋可能要成幾百萬，但喺巴西只要40萬左右！」

最令杜馬思感「頭痛」的還是文化差異：「香港節奏好快，行路、食嘢樣樣都要快。反而巴西人做乜都好Relax，用心去享受生活。喺香港隨街問路可能會畀人黑面，但巴西係好興隨街同人傾偈，或者係因為香港人唔係咁易信人。」

不過Tomas現時已了解到香港人其實是外冷內熱，他表示現在時常與本地朋友聚餐暢談，需要幫忙時他們永不「托手㬹」，令他漸漸融入這種相處模式，更笑言結識異性朋友時，他不會如初來埗到時般急進，反而會嘗試由淺入深地了解對方，先得到她們的信任。

杜馬思總結每個地方都有自身問題，但同時亦擁有着獨特的優點，他引一例來說明：「舊年巴西有場大型抗議油費嘅罷工，當時其實好多人都唔關注，甚至有人會反問『點解我要理？』相反港人就較熱衷社會事務，勇於為自己家園發聲。」這名在港落地生根的「準港人」，已期待一年後代表港隊為「家」鎮守防線：「出年我會帶埋媽咪同個女嚟香港住，代表香港就好似夢想成真咁，如果有幸做到我一定會傾盡全力！」

●重回標準流浪迎新挑戰●

杜馬思2013年由巴西來港加盟標準流浪，及後轉會南區及元朗等區隊，今年終於回到流浪的大家庭，他坦言感覺如衣錦還鄉：「流浪係我喺香港效力嘅第一支球隊，係佢哋教識我點踢波同做人。今次返嚟好多謝莫生（會長莫耀強）同Philip（總監李輝立）畀機會我，仲將隊長呢個重任交畀我。」Tomas更指這次以隊長身份帶領流浪有如一個新挑戰：「我要為隊中一班小將做一個好榜樣，仲要幫助新嚟嘅外援適應，幫標準流浪喺今季港超聯攞到好成績！」