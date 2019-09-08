尼馬轉會撻Q爆內幕　巴塞大佬團奇招幫拖

巴西球星尼馬轉會巴塞隆拿一事，幾乎傾足成個暑假，可惜最終傾唔掂數，據聞當中係差2,000萬歐元差距，巴塞唔肯畀，巴黎聖日耳門就唔肯減。今日《每日體育報》就爆料，原來為咗搞掂呢單轉會，有個包含多位巴塞巨星嘅巴塞大佬團，本來承諾肯科水夾錢畀差價，只係最終畀巴塞高層拒絕，否則大家依家已經可以見到尼馬再次披起巴塞波衫，開心踢波啦！

根據報道所講，呢班平時喺巴塞更衣室話事嘅大佬團隊，其中有人一直向巴塞會長巴度美奧施壓，強調如果想重奪歐聯，就必須買入尼馬；而喺巴塞同PSG傾唔掂數之後，巴塞大佬團代表就同高層講明，佢哋肯夾錢補差價，只係巴塞高層認為呢個做法堅離譜，所以拒絕咗。據知，就連尼馬本人都曾經同PSG講過話肯自己畀2,000萬歐元，只係同樣畀PSG拒絕。

至於呢個巴塞大佬團包括有咩人？《每日體育報》雖然冇講，但一般相信都係不出美斯、蘇亞雷斯同碧基等，尤其係佢哋幾個一向同尼馬都非常老友。不過，有傳巴塞大佬團嘅決定，就一直瞞住新兵基沙文等，事關一旦尼馬回歸，就可能動搖基沙文地位，只係依家既然尼馬回巢交易告吹，自己冇乜所謂啦！

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