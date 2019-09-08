混雙今年首冠！鄧俊文：意義重大

中華台北羽毛球公開賽周日煞科，「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪於混合雙打決賽以2比0力挫2號種子南韓組合徐承宰、蔡侑玎，登上冠軍寶座。

雙方在過去曾3次對碰，「鄧謝配」錄得1勝2分，此仗是第4度交鋒，首局互有領先，唯兩港將爭勝決心強勁，以21比18先拔頭籌，第二局更氣勢難擋，最終再贏21比10，兩人重新合拍下，取得今年首個冠軍。鄧俊文與謝影雪這對「左手配」，早前因謝肩傷而分開，至本年4月謝影雪傷愈復出，再度與與鄧俊文攜手作戰。於今次比賽中列4號種子，發揮出色表現，4強拍手里奧銀牌組合，首號種子馬來西亞陳炳順與吳柳螢，殺入決賽後僅用38分鐘即輕取2號種子南韓組合奪冠，打破9個月來的錦標荒。

鄧俊文賽後表示能與謝影雪力退兩隊頭二號種子組合奪冠，難得及意義重大，亦很高興與拍擋的進展良好。至於謝影雪透露賽前並不抱太大期望，但反而打出佳績，並稱下一賽事將參戰中國公開賽，希望到時可以有最佳的發揮。

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