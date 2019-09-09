下月攞定假　格列沙加話呢樣緊要過足球

人生有好多嘢，都係緊要過足球嘅！阿仙奴中場球星格列沙加今日透露，自己下月中極有機會放假，到時佢會唔踢波，放棄踢兩場代表瑞士嘅國際賽，事關佢將要做爸爸，好好陪住預計到時出世嘅BB喎！

同老婆Lekaj結咗婚兩年嘅格列沙加，佢太太預產期會係下月中，而呢位瑞士隊長話明到時佢唔止唔練波，甚至比賽都會暫停，實行全心全意去做好老竇：「人生之中，有好多特別事係緊要過足球，例如係做爸爸啦！」格列沙加仲舉出佢國家隊隊友施費洛域做例子，呢位賓菲加前鋒就因為做老竇，踢完一場國際賽就提早離隊：「施費洛域一早講明，佢會對愛爾蘭時搏晒命，然後就離隊返屋企。依家到我，到時又係好大機會撞正比賽。」

格連沙加太太預產期係十月中，撞正瑞士對丹麥同愛爾蘭嘅賽事，不過一旦BB提早或延遲出世，則可能影響埋阿仙奴嘅比賽，到時就仲麻煩。只係點都好，做爸爸都係件喜事，相信無論係瑞士定阿仙奴球迷，都唔會介意啩！

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