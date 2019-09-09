球場勵志故事 大聖爺救皇馬再救國
2019年09月09日 02:19
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(Getty Images)
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「大聖爺」加里夫巴利日前喺歐國外協助威爾斯2比1擊敗阿塞拜疆，先造烏龍波再攻入絕殺球，成功救國，再加埋之前拯救皇馬，今季憑表現成功逆襲，由過街老鼠搖身一變為球場英雄，編寫一幕勵志故事。
巴利今夏係皇馬可供出售球員，但因為人工太高賣唔出，一度有中超球會睇中，但最終未能成交，加上皇馬季初鬧前鋒荒，主帥施丹就算唔妥佢都要焗住用，結果巴利把握今次機會，踢出翻身仗。
巴利在西甲開季3仗交出兩入球1助攻，國際賽檔期前作客維拉利爾梅開二度，幫皇馬逼和2比2搶番1分，連施丹都要改口：「我為巴利入球感到高興，我們會繼續睇到佢積極一面。」
嚟到國際賽，巴利再國家英雄，剛掛靴嘅前曼城後衞米卡李察士向巴利點讚：「在我看來，巴利係現今最難防禦嘅球員。」《馬卡報》調查顯示，巴利成為球迷心目中最佳球員。
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