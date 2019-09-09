佐真奴12碼奠勝　意大利繼續贏

意大利愈贏愈有，周一(9日)凌晨歐國外J組作客排第2嘅芬蘭，憑佐真奴費路末段12碼奠勝，以2比1贏波，歐國外6連勝以18分續居榜首，與芬蘭拉開6分，同組能對意大利構成威脅嘅對手可以話冇，相信出線只係時間問題。

意大利今仗繼續排433陣式，領隊文仙尼作出5個輪換，上仗對阿美尼亞梅開二度嘅比洛迪退居後備，改由恩莫比尼攻堅，效果一樣理想，經過互無紀錄嘅上半場，易邊後59分鐘，恩莫比尼頭槌破網為意大利領先1比0。

72分鐘，史提芬奴辛斯禁區內撞跌迪姆普基，由於冇VAR，所以就算迪姆普基有插水之嫌，球證話係12碼就係，結果迪姆普基親自操刀扳平1比1；芬蘭咁都追番，以為場波會打和，點知79分鐘又有變數。

意大利進攻，尼高路巴列拿射門省中對方後衞華辛倫，意大利獲判12碼，由佐真奴費路操刀破網，意大利再度領先2比1至完場，全取3分。意大利雖贏波，但車路士後衞艾馬臣柏美尼早段傷出，對車仔有一定影響，嚟緊英超重開要留意。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。