【歐國外】鼻屎佬再唔贏撩出鼻血

周一深夜歐國外C組爆發榜首大戰，1哥北愛爾蘭將會主場迎戰小組第2的德國，德國上仗遭荷蘭反勝4:2，出線形勢出現暗湧，不過德國戰車一向不易認輸，加上整體實力有保證，球迷又不必太擔心。

北愛今屆歐國外4戰全勝高踞小組榜首，不過仔細分析，無論白俄羅斯或愛沙尼亞，北愛近幾場對手實力都一般，況且德國過去7次面對北愛全勝，往績佔盡優勢，今場想全取3分難度不大，客勝不容錯過。

名家：臻贏特

直播表

周二凌晨零時 歐國外 阿塞拜疆 Vs 克羅地亞

有線604、603台

周二2:45am 歐國外 北愛爾蘭 Vs 德國

有線662、602台

周二2:45am 歐國外 蘇格蘭 Vs 比利時

有線604、603台

周二2:45am 歐國外 愛沙尼亞 Vs 荷蘭

有線661、601台

周二2:45am 歐國外 波蘭 Vs 奧地利

有線605台

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