【歐國外】鼻屎佬再唔贏撩出鼻血
2019年09月09日 06:04
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(Getty Images)
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周一深夜歐國外C組爆發榜首大戰，1哥北愛爾蘭將會主場迎戰小組第2的德國，德國上仗遭荷蘭反勝4:2，出線形勢出現暗湧，不過德國戰車一向不易認輸，加上整體實力有保證，球迷又不必太擔心。
北愛今屆歐國外4戰全勝高踞小組榜首，不過仔細分析，無論白俄羅斯或愛沙尼亞，北愛近幾場對手實力都一般，況且德國過去7次面對北愛全勝，往績佔盡優勢，今場想全取3分難度不大，客勝不容錯過。
名家：臻贏特
直播表
周二凌晨零時 歐國外 阿塞拜疆 Vs 克羅地亞
有線604、603台
周二2:45am 歐國外 北愛爾蘭 Vs 德國
有線662、602台
周二2:45am 歐國外 蘇格蘭 Vs 比利時
有線604、603台
周二2:45am 歐國外 愛沙尼亞 Vs 荷蘭
有線661、601台
周二2:45am 歐國外 波蘭 Vs 奧地利
有線605台
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