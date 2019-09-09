拉莫斯平上陣紀錄　西班牙炒魚腩慶祝

對於西班牙國家隊嚟講，周一(9日)凌晨歐國外主場對法羅群島係個特別日子，呢場波係隊長沙治奧拉莫斯第167次上陣，追平前國腳門將卡斯拿斯紀錄，而半力出擊嘅西班牙亦以4比0大炒對手贈慶。

由於對手弱，西班牙今仗輪換9人，但沙治奧拉莫斯繼續正選，完全係做畀佢追平西班牙國家隊上陣紀錄，前紀錄保持者卡斯拿斯已退出國家隊，唔會再有機會代表西班牙，但沙治奧拉莫斯只係33歲，上場對羅馬尼亞仲射入12碼，以佢狀態，踢埋歐國盃決賽周，甚至下屆世界盃都仲得，因此167場上陣紀錄，可望繼續延長，直至拉莫斯退出為止。

由於大半主力缺陣，西班牙今仗入波唔多，開賽13分鐘由洛迪高摩連奴，下半場50分鐘該華倫西亞攻擊手再下一城，直至完場前，柏高艾卡沙梅開二度，協助狂牛兵團大炒4蛋，祝賀拉莫斯平國家隊上陣紀錄，全場一片喜慶。

根據紀錄，沙治奧拉莫斯於2005年3月首次代表西班牙，當時佢只有18歲零361日，係西班牙55年來最年輕國腳，不過此紀綠於2006年被更年輕嘅法比加斯所破，此後拉莫斯為國家隊連番出征，先後兩奪歐國盃(2008及2012)，及世界盃冠軍(2010年)，上陣167場射入21球，被視為最強帶刀侍衞。

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