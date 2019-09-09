服務延伸關顧長者　仁足社用心送暖

車路士足球學校（香港）今年迎來創校10周年，母公司作為政府R88的慈善機構背景的車路士基金香港有限公司，亦於本年易名為仁足社有限公司，以更有意義及地區化名字，多推動香港社區工作。仁足社有限公司永遠名譽會長陳守仁博士展望未來有更多有需要人士受惠於仁足社，為社區帶來更多正能量。

仁足社有限公司主席陳祖龍表示，除了過去一直服務的基層小朋友之外，未來「仁足社」亦會以長者和體弱人士為重點服務對象，陳祖龍說：「仁足社這個名字，第一是向我父親陳守仁博士致敬，表揚他在香港足球界的支持；第二是『仁心仁術』的意思。做慈善要拿個心出來，發展足球也要有心和技術。」

車路士足校開班體現H&H

足校一直注重香港足球青訓發展，同時鼓勵職員及學員活躍於社區活動，例如透過探訪活動，為長者或其他有需要人士送上溫暖，連續10年獲香港社會服務聯會嘉許「商界展關懷」標誌。營運總裁山度士表示，近年開辦的長者足球班大受歡迎，未來也會繼續開辦同類型課程：「班上年紀最大的已經93歲，也有80多歲的婆婆來學踢球，大家退休之後從足球找到很多樂趣。」

學校希望透過足球讓廣大市民享受運動樂趣，也正正體現陳祖龍會長所說的：「H & H - Health and Happiness （健康和快樂）。承蒙香港賽馬會慈善信託基金捐助，仁足社將會舉辦為期3年的『賽馬會樂在耆足計劃』，第一年會先在深水埗、旺角、黃大仙及觀塘區，開展一個着重身體、心靈及健康發展的長者足球計劃。」