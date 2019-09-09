19貫！拿度再演經典淚灑當場

拿度周日成為紐約最佳男主角！這位網壇巨星在男單決賽與俄羅斯的麥維迪夫，激戰4小時50分鐘後終於可第四次捧起美網冠軍，同時也是他生涯的第19貫，距離費達拿所保持的20貫紀錄僅差一步。

33歲的「泥地王」再次打出經典一仗，先贏兩盤的情況下被追成平手，再於決勝盤把握了關鍵的破發，最終以7比5、6比3、5比7、4比6及6比4反勝，繼08溫布頓及09澳網之後，第3度打足五盤奪走大滿貫，並成為1949年後首位贏兩盤又失兩盤而奪冠的球手，袋走385萬美元(約3000萬港元)的冠軍獎金。

贏得奠定勝一球之後，拿度相當激動，並躺在賽場上感受全場的喝采：「我在比賽都曾經失控，要不停用方法去還擊，實在是難以置信，今晚是生涯中最感動的其中一仗。」全場的觀眾不停高呼他的名字，「世上沒有其他的場館像這裡如此震撼...」拿度等待領獎時亦難以平伏心情，不停掩面哭泣，他除了在法網贏得12次之外，其次贏得最多大滿貫就在此，「這實在是非常重要，這個冠軍對我有很大意義。」

拿度在賽後亦不忘稱讚對手麥維迪夫的表現，「他是今個夏天表現出色的其中一人，大家都可見到這位當今世界第四的球手僅是23歲，我相信他保持着其鬥心，終有一天在這裡總有機會。」這是拿度30歲之後的第五個大滿貫錦標，過去費達拿、祖高域、利華及羅斯禾爾在30歲後曾贏得「4貫」。

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