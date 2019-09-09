1314絕對唔遠　呂麗瑤：要學再狠啲

今年對24歲的呂麗瑤來說，13秒14的香港紀錄突然如此的接近，夢寐以求的奧運舞台也不再是空想。這位香港中文大學生來年即將畢業，同時有望迎來自己運動生涯最亮麗的成績表，在2020年東京奧運之前她最希望跳過心理關口：放膽做最好的自己。圖/文︰余樂詩

國際田聯今年定出史上最難的奧運參賽新標準，就跨欄40個名額而言，達標時間為12秒84，對呂麗瑤，甚至是一些世界前40名選手來說絕不容易，幸好選手們仍可以較高世界排名爭入奧運。呂麗瑤目前排亞洲第3、世界排名則為第53位，要入Top40雖不是坐定笠六，但也是一個黃金機會︰「去年亞運結束後，很多運動員已經着手準備東京奧運，但我自己就沒有這個想法，因為覺得和自己很遙遠。現在連教練也覺得我有可能去到，是我第一次和奧運這麼近」。

「偶爾我都會想起六月那一槍13秒18大超風，我想我是渴求這個時間很久了。」今年是呂麗瑤豐收的一年，亞洲錦標賽賽跑出個人最佳13秒32，亞洲田徑大獎賽系列賽連奪兩銀，其中一次更跑出13秒18。雖然當時每秒風速2.3米，超出國際田聯每秒2米的上限，以致成績未獲承認，但對她來說是相當大的鼓舞：「至少我曾經做到過一次，我知道我有能力做得到，之後也可以做得到。嘩！說起這些又想立刻回到訓練！」她邊說邊咧嘴而笑。畢竟還是深愛着這項運動，不會輕易放棄。

學歐美選手般「狠勁」

七月的世界大學生運動會，呂麗瑤在準決賽跑出13秒52，與躋身決賽成績僅差0.06秒。她承認自己最後一屆世大運結果未如理想，但勝在有不少新的衝擊：「我很想學習歐美選手的那種態度和決心，她們是連眼神也有種狠勁，坦白說今次我是有點被嚇倒了。」那是一種「我除了第一，其他沒有興趣」的態度，是經過訓練日積月累的自信。明年的室內田徑亞洲錦錦標賽將會其中一個相當重要的爭分賽，瑤瑤說心態之外，未來幾個月也會專注在動作上的調整，「都是一些只要我放膽做就可以做到的東西」。

世大運回港後，這位香港跨欄星將給自己一個假期，讓上半季勞損的身體有足夠時間恢復，九月開學前更去了西班牙旅行，「專心放電，再重新充電」，迎接一個更好的自己。

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