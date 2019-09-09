【東體爭議】拒學曼聯！拉舒福特唔啱踢前鋒

英格蘭國家隊連場大勝，哈利卡尼同史達寧就威到盡，相對下「三叉戟」之一嘅拉舒福特就光芒稍遜，英格蘭領隊修夫基更表示，雖然「福仔」一直想擔任正前鋒，不過佢就表示呢位曼聯球星目前唔太適合做9號，同曼聯領隊蘇斯克查唱反調。

曼聯今季賣走盧卡古之後，拉舒福特多次出任正箭頭，「蘇B」同唔少球迷都認為9號係拉舒福特最佳位置，不過修夫基就有唔同睇法：「大家一直話拉舒福特應該踢9號，但我唔肯定呢個係佢表現最好嘅位置。拉舒福特喺曼聯嘅發展，好多時候都係踢翼鋒，佢做中鋒嘅力量亦冇哈利卡尼咁強，如果用拉舒福特做9號，球隊就需要另一種踢法，但拉舒福特踢得最好嘅時間係由左翼內切。」

拉舒福特係速度型前鋒，不過身體對抗性同制空力都遠不如哈利卡尼，論踢法全面亦唔及史達寧，「福仔」喺國家隊嘅定位的確係有啲尷尬，尤其「助攻王」查頓辛祖來勢洶洶，如果拉舒福特要保住「三叉戟」之一嘅位置，不如專心踢好翼鋒更好。

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