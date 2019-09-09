香港隊　夏志明唔怕伊朗　港隊遇強越強

香港隊周二（10日）晚迎來第二場「2022世界盃暨2023亞洲盃聯合外圍賽第二圈」C組賽事，將主場大戰亞洲第一伊朗。港隊射手夏志明強調，「輸少當贏」是羞恥的心態，「無論對手幾強，球隊只會遇強越強！」港隊主教練麥柏倫則呼籲球迷入場支持，塞爆大球場。

港隊主教練麥柏倫於賽前記者會表示，球隊目前狀態良好，上仗之後亦沒有新添傷兵，期望可以收窄兩隊距離，：「伊朗係一隊高質素球隊，行軍速度快，個人能力亦好強，對我哋將會係嚴峻嘅考驗。不過我對每一個落場嘅球員有信心，希望我哋可以畀到佢哋唔少壓力。」

麥柏倫上任前，香港近兩戰對柬埔寨獲得全勝，但日前於世盃外分組賽首輪卻只能以1比1賽和對手，麥柏倫認為球隊仍需要時間進步：「球隊防守做得幾好，可惜入唔到波。進攻上當然想改善，不過聽日場波完全係另一個狀況。球隊需要時間一齊去進步，一齊尋找答案，唔可能練幾節課成隊波就會變得好流暢。不過我相信聽日場波之後會得到唔少答案。」

今場硬撼世界排名23、亞洲第一的伊朗，不少本地球迷都認為港隊「輸少當贏」，冠忠南區射手夏志明強調，自己和隊友都是「遇強越強的人」：「作為球員，無論對手幾強，我哋一定唔會預咗輸，我相信冇一個球員落到場會咁諗。可能球迷覺得『輸少當贏』，但我哋日日練波，唔會想練完出去輸波，呢個心態我覺得好羞恥，因為咁諗就已經輸咗一半。」

上仗夏志明由前鋒改打右翼，他表示雖然不習慣跑動增多，但對他來說是一個新的機會。「其實我都踢過右閘嘅。」他笑說。麥柏倫則在旁補充，「作為一個前球員，我一定唔會畀球員踢一個佢哋唔舒適嘅位置，所以我哋之前已經同夏志明以及他的教練Ricky（鄭兆聰）溝通好，大家都同意佢可以踢到另一個位置。」