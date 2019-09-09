【東體爭議】美斯去英超！證明勁過C朗

自從爆出美斯合約條款中，容許佢可於今季結束後自由身離隊，輿論開始猜測呢位阿根廷球王係時候離開母會「舒適區」，去接受新挑戰，阿仙奴球迷率先發起「免費簽美斯大行動」，紛紛於社交網提出訴求，呼籲兵工廠出手於明年夏天簽入美斯，幫佢實現「英超夢」。

有廠迷話：「如果美斯加盟阿仙奴，將會係辛列伊（阿仙奴足球主管）嘅大師級簽人，係時候打破美斯無法適應英超嘅講法。」

亦有人話：「美斯明夏可以離開阿仙奴，辛列伊請施展你嘅魔法。」甚至有阿仙奴球迷老作美斯2004年已經想加盟阿仙奴，所以要幫佢實現登陸英超嘅夢想。

廠迷口中嘅阿仙奴足球主管辛列伊2018年2月加入阿仙奴管理層，接替前行政總裁加斯迪斯，最關鍵係佢之前就係擔任巴塞隆拿足球總監，以佢嘅人脈，拉攏到美斯入「廠」並唔出奇。

另一支英超勁旅曼城早年已計劃收購美斯，但當年巴塞唔肯賣，佢依家已經32歲，加上明夏可以自由身離隊，如果美斯一心想走人接受新挑戰，巴塞都阻唔住佢。

美斯同C朗長達十幾年「球王相爭」之中，美斯其中一大輸蝕地方，係佢一直效力巴塞，不時被嘲諷離開「舒適區」就冇料到。

反觀C朗喺葡超、英超、西甲、意甲都取得成功，美斯都係時候「離家出走」，證明自己唔係「門口狗」。

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