蔡再懃轉投滿貫　學習成為領袖誓率綠軍奪冠

27——還是同樣的背號，不過球衣從紅色變成綠色。甲一聯賽最有價值球員蔡再懃上月宣布，離開效力五年的南華球會，當時沒有透露去向。今天（9日）他親自證實來季轉投滿貫，跳出舒適圈尋求突破，成為這個夏天最重磅的轉會消息。

「最主要原因是家人。」蔡再懃傳來錄音，跟過往訪問一樣，最先提到的，還是太太和兩個女兒。記得聽他說過，十八到二十四歲的人生，堆疊著讀書、打球、教波和照顧家庭幾件事情，很累。南華訓練量幾近職業球隊，他可以承受無數磨練和衝擊，唯獨不想錯過女兒的成長。「考慮了很久，南華擁有很多回憶，捨不得這個大家庭，但小朋友眨眼便會長大，希望抽時間多陪陪她們。」

回歸籃球因素，他用「跳出舒適圈」形容決定。過往主要擔當射手，或者負責終結，「從純粹的得分手，學習成為一個好領袖，帶領滿貫贏冠軍。」捕捉到「冠軍」兩個關鍵字，信心滿滿的感覺，他笑笑，反覆說了幾句「新衝擊、新挑戰」。再把目光放遠一點，他直言希望進軍CBA舞台：「來到滿貫，嶄新的角色，背負更重責任，對籃球生涯很大幫忙，相信更大機會打到更高層次的籃球。」

「十分滿分，你有多期待？」我問，換來的回覆是：「十分期待。」帶著兩個笑到哭的表情符號。相信也是很多球迷的心情，就讓我們好好期待，蔡再懃走上下個高峰。

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