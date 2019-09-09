世盃外　香港加油！香港隊加油！

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事香港迎戰伊朗，周二（10日)晚8時假香港大球場上演。儘管港隊首仗作客僅能賽和同組世界排名最低的柬埔寨1比1，令主教練麥柏倫飽受各方壓力，卻無損港將們挑戰「亞洲1哥」伊朗之決心。香港人，齊齊為變陣出擊的香港隊打氣啦！（Now633、635周二晚8時直播）

港隊上周四(5日)作客僅能與柬埔寨打成平手，賽後，包括戰果、陣式、用人及個別球員表現等，都令麥柏倫遭受球迷狠批，更有球迷斷言「港伊戰」港隊「輸硬」、「入到波當贏」。為此，周一（9日）出席賽前記者會的「麥帥」，終打破連日來的沉默，他說：「對柬埔寨一仗我哋防守好好，只係入唔到更多波。不過今場對伊朗情況會完全唔同，因為對手好強，我哋唔可以叫價太高，我會用盡自己嘅知識幫球隊發揮應有嘅能力。」他續說：「我哋冇可能球場上每個情況都練得通透，更冇可能預期只係練幾星期就打得流暢。我哋需要耐性同時間，但肯定未來一定會有豐盛嘅結果。」

港隊球員唐建文曾表示，不會因為伊朗是勁旅，便抱住「學嘢」、「攞經驗」的心態出賽，與麥柏倫一同出席記者會的夏志明深表贊同：「我係一個遇強愈強嘅人，作為球員，無論對手幾強，我哋一定唔會預咗輸，呢個心態我覺得係羞恥。」鑑於港隊首仗「4231」陣式發揮未如理想，消息指會變陣以「451」挑戰伊朗，去仗賽前不適未有上陣的羅梓駿會復任正選。

至於曾向國際足協申請今仗在中立場舉行的伊朗，大軍上周四（5日）起已分批抵達本港，並且透過錄像了解同組4支對手的實力。雖然伊朗乃同組世界排名最高一隊，但主帥韋莫斯曾表示，因對香港一仗是球隊於今次賽事首度亮相，故必須謹慎應戰，不容出現半點誤差。該名前比利時名將於記招再次強調：「我哋提早幾日到埗係為咗適應場地同天氣，之前對南韓同敘利亞，我哋喺進攻同防守上都搵到平衡，相信今場會有穩定表現。」「亞洲1哥」伊朗今次縱未有派出最強人腳來港，但球員包括效力白禮頓的查漢巴克殊、俄超辛尼特的阿斯蒙，以及前富咸球員迪查加等，仍可以星光熠熠形容。