意大利贏多場出線　評論：文仙尼似足納比

意大利唔覺唔覺喺歐國外豪取6連勝，拋離次席芬蘭6分，其他對手更係車尾燈都見唔到，該隊只要下場擊敗希臘，就可提前3輪穩獲出線資格。國家隊成績好，意大利舉國歡騰，一掃失落俄羅斯世盃席位悶氣，更有評論將主帥文仙尼與06世盃冠軍領隊納比相提並論，捧到佢上天。

意大利《天空體育》報道，文仙尼係意大利復興最大功臣：「文仙尼就像當年嘅納比，在戰術上及管理上都令球隊重回正軌，潛質新星湧現，雖然同巔峰時期嘅意大利仲有距離，但球隊構同體系都好似樣。」

《慢鏡頭》指出：「意大利實際上嘅核心就係文仙尼，戰術體系已建成，冇咗邊個球員都影響不大，球隊踢法都能順利執行。」

畀人話自己似納比，文仙尼卻懷念1990年嘅意大利：「再贏多場都出線，我希望球場坐滿，就像1990年世盃一樣。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。