韋利再轟世盃冤案 韓媒：愚蠢的失敗者

意大利最近有「新韋利」比洛迪冒起，正牌韋利自然要講番幾句，不過韋利接受《馬卡報》訪問時，話題好自然要去番2002世盃意大利輸畀南韓嘅黑哨一幕，諷刺呢場波要載入史冊，但呢一番言論竟惹來南韓記者反擊，直指韋利係暴躁兼愚蠢嘅失敗者，再度觸發網上罵戰。

46歲嘅韋利對於17年前一幕顯然餘怒未消，繼續大鬧黑哨，仲話嗰場波有幕後黑手：「球證偶然判錯好正常，但判到咁就係離晒譜，嗰場係世盃啊，全世界都睇住，如果我係南韓球員，我會感到羞愧。」

其實韋利只係發發牢騷，但竟然引來南韓記者Steve Han回應，留言反擊：「過咗19年(17年)，韋利仍然係個暴躁兼愚蠢嘅失敗者，真係笑話。」呢位南韓記者言論一出，自然畀人圍插，不過2002世盃南韓黑哨事件已成世盃歷史一部份，相信每隔一段時間又會有人攞出嚟講。

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