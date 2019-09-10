【歐國外】哈利仔今晚省幾多粒？

今日賽事焦點，就係歐洲國家盃外圍賽A組賽事，由英格蘭主場迎戰科索沃，英格蘭在今屆賽事取得3連勝，擊敗捷克、黑山及保加利亞，以9分排榜首。

幼獅兵團狀態大勇，哈利卡尼與史達寧腳風順，近3仗包辦10個入球，入波有保證，科索沃首次參加歐國外，4戰得8分排第2，而且場場有波入，今場勢演入球騷，中位數3.5球大盤博得過。

名家：邪神

直播表

周二8:00pm 世盃外 香港 Vs 伊朗

now633台

周三2:45am 歐國外 英格蘭 Vs 科索沃

有線661、601台

周三2:45am 歐國外 黑山 Vs 捷克

有線604、603台

周三2:45am 歐國外 立陶宛 Vs 葡萄牙

有線662、602台

周三2:45am 歐國外 法國 Vs 安道爾

有線605台

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