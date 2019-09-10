【歐國外】哈利仔今晚省幾多粒？
2019年09月10日 08:15
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L
今日賽事焦點，就係歐洲國家盃外圍賽A組賽事，由英格蘭主場迎戰科索沃，英格蘭在今屆賽事取得3連勝，擊敗捷克、黑山及保加利亞，以9分排榜首。
幼獅兵團狀態大勇，哈利卡尼與史達寧腳風順，近3仗包辦10個入球，入波有保證，科索沃首次參加歐國外，4戰得8分排第2，而且場場有波入，今場勢演入球騷，中位數3.5球大盤博得過。
名家：邪神
直播表
周二8:00pm 世盃外 香港 Vs 伊朗
now633台
周三2:45am 歐國外 英格蘭 Vs 科索沃
有線661、601台
周三2:45am 歐國外 黑山 Vs 捷克
有線604、603台
周三2:45am 歐國外 立陶宛 Vs 葡萄牙
有線662、602台
周三2:45am 歐國外 法國 Vs 安道爾
有線605台
立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。