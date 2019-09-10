【東體爭議】《FIFA20》能力值曝光　Er...

備受全球球迷同Game迷期待嘅《FIFA20》，日前公布新一集嘅球員能力值，旋即引起網民熱烈討論，其中美斯壓倒C朗拿度成為「地上最強」、奇雲迪布尼擊敗華基爾雲迪積克當選「英超第1」，都引起球迷唔少爭論。

《FIFA20》日前公開新遊戲100大球星，巴塞隆拿前鋒美斯以94分成為No.1，C朗拿度(93分)同尼馬(92分)排第2同第3位。事實上，上年《FIFA19》入面兩大球王同得94分平分春色，前年《FIFA18》C朗更加以94分力壓93分美斯封王。呢2年嘅轉變，意味遊戲開發商認為C朗一直走緊下坡，喺呢場永遠冇共識嘅「球王爭論」當中偏向美斯。

另外，利物浦中堅華基爾雲迪積克雖然被視為今年世界足球先生大熱，不過喺遊戲入面佢連「英超第1」都做唔到，呢位荷蘭中堅只有90分，輸畀曼城中場奇雲迪布尼(91分)，後者上季受到傷患困擾表現未見突出，但依然可以騎住VVD，難怪唔少利物浦球迷都詐晒型！

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