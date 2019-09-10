【賽後解碼】莫迪歷生日　克羅地亞悲哀

9月9號係世界足球先生莫迪歷嘅34歲生日，呢位「壽星公」帶領克羅地亞出戰歐國外更用入波作為禮物，不過結局就相當慘淡，呢位世界盃亞軍作客被世界排名109位嘅阿塞拜疆逼和1比1，目前雖然排E組榜首，但同斯洛伐克、匈牙利同威爾斯成績非常接近，出線形勢不容樂觀。

克羅地亞今場雖然有7成控球，射門次數亦達21次，但只係靠莫迪歷射入12碼領先，而且喺72分鐘被阿塞拜疆神奇追和。阿塞拜疆喺歐國外之前4戰全敗，呢1分係佢哋今屆第1分，克羅地亞真係乜面都冇晒。

上年勇奪世界盃亞軍，好可能係克羅地亞滑落前嘅最後光輝，莫迪歷、拿傑迪錫兩位世界級球星已經34歲同31歲，比列錫、洛夫雲等多年主力亦都3字頭，最大問題係球隊一直培育唔到新人接班，莫講話要去到莫迪歷呢啲世界級，要搵一個喺國家隊孭飛嘅都難，進攻中場阿倫夏利洛域5年前加盟巴塞隆拿曾被寄以厚望，但近年外借生涯都上唔到位，似乎係「流星」居多。

克羅地亞依家仍然係靠莫迪歷單天保至尊，不過呢位皇家馬德里中場每過1次生日，克羅地亞就向衰落行近1步，莫迪歷仲可以撐得幾耐？

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