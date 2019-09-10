23分鐘助攻戴帽！迪布尼堅世界級

睇番國際球壇球星，美斯、C朗係球王級，尼馬就星味滿瀉，不過講到實際作用，奇雲迪布尼完全唔輸蝕。呢名曼聯頂級中場，於歐國外作客蘇格蘭，只用咗23分鐘就完成3次助攻，之後更攻入埋齋入球，堅係一個打晒。

迪布尼於開賽9分鐘，就殺入禁區橫傳盧卡古先開紀錄，24分鐘右路出招牌靚波，華美倫近門射入拉開比數，32分鐘開出右路角球，艾達韋列特升起頭槌破網，輕輕鬆鬆完成助攻帽子戲法。查實之後迪布尼多次於蘇格蘭後防心臟地帶妙傳，如非其他隊友射失，迪布尼助攻次數唔只咁少。到完場前8分鐘，迪布尼於進攻左路起右腳射遠柱搞掂，貢獻完美演出。

迪布尼上季因傷關係出場機會減少，但本季已經全面復甦，5次為曼城上陣貢獻5次助攻，今場又再加3次，即係今季頭6場比賽，迪布尼已經作8次助攻，效率之高極度恐怖，如果嚟緊冇傷冇病，迪布尼精彩演出陸續有來。

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