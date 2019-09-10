又變？迪基亞續約依家搞成咁

續約變變變呀！早幾日英國《太陽報》爆出，話曼聯嘅西班牙門神迪基亞最終決定唔同「紅魔鬼」續約，實行等出年夏天自由身簽約加盟祖雲達斯，去同C朗做隊友咁話。不過，今日輪到一向公信力較佳嘅《衞報》出手，佢哋話呢位28歲門左思右想之後，又決定同番曼聯續約，而且雙方商討進展勁理想，迪基亞份新約周薪將會去到29萬鎊，喺智利球星阿歷斯山齊士離隊之後，迪基基將會拍住保羅普巴成為曼聯陣內最高薪球星！

迪基亞由2011年加盟曼聯至今，為球隊已經效力8季，出場366次，贏過英超、足總盃、聯賽盃、歐霸盃。上季開始，呢位西班牙門神表現稍見下滑，不過講到底，佢始終都仲係世界級門神，家陣如果推出市場，外間估計至少都值8,000萬鎊。有唔少球迷質疑迪基亞上季跌Watt其實係同分心續約問題有關，希望依家真係搞掂一切，可以畀番曼聯球迷以前神救不絕嘅迪基亞啦！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。