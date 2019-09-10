細路球迷梳乎煲煙　爆球場千古奇案！

食煙當然唔係件好事，細路仔都識講「吸煙危害健康」啦。但喺發展成熟嘅國家，食煙始終以成年人為主，小朋友喺公眾地方吸煙唔算太多。但近日於土耳其球場內，影到兩個細路球迷坐埋一齊，其中一個好老積咁煲煙，手勢非常純熟，個樣勁悠然自得。當地網民睇唔過眼、希望起佢底令起其父母留意，但原來呢個「細路」已經36歲，隔離嗰個就係佢個仔！

呢場波係土耳其超級聯賽貝沙主場對費倫巴治，貝沙最終贏2:1，喺比賽過程中，直播鏡頭影到去觀眾席上，見到2個小朋友着住主隊波衫、帶住貝沙頸巾為愛隊打氣，其中一個梳蛋撻頭、表面睇起嚟10歲唔夠嘅小朋友，竟然瘋狂扯煙，嗰種熟悉程度，睇到佢係吸煙老手。

雖然呢個鏡頭一閃即逝，但都引起全國注意，喺網絡大動員下，好快就搵到呢位「細路」，佢名字叫Cocuk，原來已經36歲，當日就係帶住兒子入場睇波，估唔到一夜成為紅人。Cocuk橫睇掂睇都唔似成年人，依家仲要話年近40有個仔，唔少當地球迷都大嗌接受唔到，話係「奇幻逆緣」（畢彼特主演嘅荷里活片，講主角愈活愈後生，到去世時變番小童）！

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