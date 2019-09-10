世盃外　香港隊兩球不敵「亞洲一哥」

香港隊的羅梓駿（紅衫）在上半場曾有一次十分具威脅的埋門。 （司徒子文攝）

「2022世界盃暨2023亞洲盃聯合外圍賽第二圈」周二晚（10日）假香港大球場上演第二輪的C組分組賽賽事，作客的伊朗憑着阿斯蒙及安沙里法特各入一球，以2比0擊敗香港，全取3分的伊朗首仗全取3分，目前於小組排次名，而港隊則因為得失球不及柬埔寨而暫居榜末。

面對着「亞洲一哥」伊朗，港隊今仗排出4-5-1陣式，防線由羅素及艾里奥鎮守中路，中場線兩側不時安排徐宏傑及羅梓駿回後助守，並由「子彈」夏志明出任單箭頭。甫開賽便持續控球在腳的伊朗，開賽11分鐘有查漢巴克殊傳中予阿斯蒙頭槌攻門，被葉鴻輝接實。效力俄超辛尼特的阿斯蒙，於4分鐘後再有入球機會，接應美迪托拉比妙傳於禁區內轉身一控一射高出。

港隊戰至17分鐘出現首個入球機會，夏志明左路突傳挑傳予羅梓駿，惟後者未能命中目標。客軍隨後於23分鐘先開紀錄，列沙伊安右路抽射被葉鴻輝撲出後，最後阿斯蒙接應安沙里法特於禁區內回傳射成1比0。伊朗戰至35分鐘於中圈位置回傳失誤，惟夏志明未能從出迎的門將比蘭雲特腳下搶去皮球。37分鐘，阿蒙斯右路傳中予安沙里法特，後者心口一控後施展倒掛中楣彈出。港隊於完半場前幾乎藉反擊攻勢扳平，由陳俊樂禁區內橫傳予羅梓駿，惟伊朗門將比蘭雲特出迎快「羅梓」一步將攻勢瓦解。

半場落後1球的香港隊，於換邊後8分鐘再告失守，伊朗由安沙里法特接應阿斯蒙右路橫傳，於禁區內撞射入網，將領先優勢拉開至兩球。港隊隨後分別換入艾力士、鍾偉強及鄭兆均等球員，意圖加強攻力，戰至80分鐘才搏得今仗首個角球，惟比蘭雲特快艾力士一步將皮球拍出，隨後鄭兆均左路似傳似射的一球亦被門將沒收。伊朗於補時階段阿斯蒙有兩次攻門機會，但分別被葉鴻輝救出，以及被判犯規在先，最終客軍保住2比0的勝局至完場，至於同組賽事柬埔寨以0比1不敵巴林。

港隊主教練麥柏倫賽後表示，雖然對落敗的賽果感到失望，但強調對球員執行部署及落力拼博的表現感到自豪，尤其球隊幾乎在上半場幾乎取得入球，另外「Mixu」亦感謝入場為球隊落力打氣的球迷，為球隊製造良好的比賽氣氛。對於今仗正選陣容有較多守將。「Mixu」強調於賽前已知伊朗具有速度，因此需要更多具防守紀律及能力的球員，同時兩側會安排速度型球員參與反擊，並大讚夏志明面對着艱辛的位置仍能交出表現，另外亦期望港隊在10月作客伊拉客一仗能夠有更佳的演出。

伊朗新帥韋莫斯則於賽後表示，球隊今仗全取3分，在取得兩個入球之餘，亦沒有取得任何黃牌，並指球隊面對着港隊強橫的防守，仍有很多入球機會出現，認為他們在外圍賽有個好開始，但強調球隊在未來賽事中，需要就防守方面作出改善。