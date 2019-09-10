續到約都要減人工　利迷要同佢講拜拜？

利物浦今夏冇斥巨資買人，今季用番上屆歐聯冠軍人腳爭標，其中一個最大原因，係球隊想用原本買人「畢值」，去為球員加薪續約，以保留冠軍班底。最新傳出將會續約嘅係中堅祖爾麥迪比，預計佢起碼會留隊留到2021年；不過通天老倌、利迷寵兒占士米拿仲未同球會開始傾，大有機會於季尾約滿離隊。

今年33歲嘅占士米拿，係球隊副隊長，而且近年出場機會甚多，佢係球隊12碼創子手而且打法拚搏，仲要可以串演左閘，堅係好使好用，對高普調動極其重要。不過占士米拿份約到出年夏天就完，早前占士米拿就講過，球會向佢表示依家仲未時候傾新約；但一眾主力如佐敦軒達臣、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣、羅拔巨法明奴、阿歷士張伯倫等都續咗新約嘅時候，紅軍對占士米拿遲遲未有表示，好可能球會無意同呢名前英格蘭國腳續約。據《每日鏡報》報道，就算最後利物浦畀新約，占士米拿亦冇可能搵得番現時嘅12萬鎊周薪。

講番祖爾麥迪比，原本佢同占士米拿一樣到季尾完約，球會現有意同佢再續多1年；之後利物浦就會同中場韋拿杜姆傾續約，呢名荷蘭國腳狀態一流，近2場國際賽都有波入，相信會獲得加薪。

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