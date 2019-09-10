香港隊　葉鴻輝：年輕人需要多啲機會！

10年前，葉鴻輝初次入選香港隊；10年後，葉鴻輝已是港隊首席門將，更憑多次出色表現獲「英雄輝」的稱號。

如今即將步入「而立之年」的葉鴻輝已74次為香港隊上陣，相比起紀錄，他更在乎的，是展示「香港精神」：「呢個紀錄唔係咁緊要，最緊要係香港隊有成績，希望有更加多嘅年青人可以上到嚟，等佢哋去破呢個紀錄。自己由第一場開始到依家，個初心到依家都係咁強烈，每一場香港隊比賽都希望搏到盡，落場希望表現到香港隊嘅精神畀人睇。」

4年前，「阿輝」在零封中國隊後曾說球迷的支持是球員最大的動力；4年後，「阿輝」感激球迷再次讓他充滿能量：「今場氣氛好好，我哋好多球員賽前都講，愈多球迷入場，對我哋球員動力更加大，今場見到喺咁好嘅氣氛下，我哋係可以踢出好強嘅拼勁。」

常言道：「未來是屬於年輕人的。」作為隊中其中一位「老大哥」，「阿輝」即使「已上岸」，但他未有「離地」︰「香港隊好多嘢都專業咗，同我10年前相比，喺比賽背後所有嘢都專業咗好多，我哋球員受惠咗好多。當年喺球場比較多華人球員，依家可能入藉兵比較多啲，我諗呢個問題係需要正視，唔係話入藉兵唔好，佢哋有佢哋嘅能力，大家都見到其實佢哋可以幫到香港隊手，但長遠嚟計我覺得應該要用番多啲本地年青球員，今日睇到其實『羅梓』（羅梓駿）同『均仔』（鄭兆均）兩個嘅表現都好好，咁係咪可以喺嚟緊嘅賽事，可能畀多啲機會佢哋？始終球隊依家好多球員都三十幾歲，4年後佢哋肯定踢唔到，反而後生嗰班4年後就當打，我哋係咪應該畀啲機會佢哋吸收多啲經驗，等佢哋當打嘅時候，真係可以踢出最好嘅水準出嚟？」

他續說︰「年青球員都要靠自己本身，心態同能力好嘅，好自然會受到教練嘅賞識，譬如『均仔』（鄭兆均）今次係一個補選嘅角色，但係落到場一啲都唔怯場，表現畀人嘅感覺好成熟，唔似一般年青球員。」