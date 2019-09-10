全球最貴球隊係佢哋　PSG都要行埋一邊

現今世代要喺各大賽事爭霸奪標，斥巨資買人自然係在所難免。近年喺英超惡晒嘅曼城，連同今季買入包括洛迪卡斯簡迪同祖奧簡些路，所有一隊成員加埋嘅總轉會費竟然突破咗10億歐元，唔止係球壇最高，仲係史上首支突破10億轉會費球隊，認真誇張。

根據瑞士足球天文台(CIES)嘅統計，目前曼城嘅一隊成員中，喺扣除所有自家青訓成員後，其餘球員加盟嘅轉會費總計高達10.14億歐元，單係今個夏天，佢哋就用咗1.68億歐元買人。至於排第2位則係法甲豪門巴黎聖日耳門，佢哋當年買入尼馬同基利安麥巴比便分別使咗2.2億歐元同1.8億歐元，再加上其餘一線隊成員，總轉會費達9.13億歐元。緊隨佢哋之後分別係皇馬、曼聯同祖雲達斯，至於「地上最強」都只係排第6，無他嘅，巴塞一向重用球隊內部青訓產品，大把巨星都係自家製，唔使錢嘛！

再睇埋成個榜前20位，英超佔咗當中8席，可見家陣嘅英超球會財力幾驚人。其餘西甲同意甲各佔4席，德甲同法甲就各有2隊。值得一提，喺歐洲5大聯賽之中，最貴同最平球隊差距最少係英超，曼城嘅總轉會費支出只係較最低嘅諾域治多32倍。反觀西甲，最高嘅皇馬使費竟然較最低嘅馬略卡多148倍，貧富懸殊相當嚴重呀！

一隊成員總轉會費排名榜

排名 球隊 總支出(歐元)

1 曼城 10.14億

2 巴黎聖日耳門 9.13億

3 皇家馬德里 9.02億

4 曼聯 7.51億

5 祖雲達斯 7.19億

6 巴塞隆拿 6.97億

7 利物浦 6.39億

8 車路士 5.61億

9 馬德里體育會 5.5億

10 阿仙奴 4.98億

11 愛華頓 4.86億

12 熱刺 4.65億

13 AC米蘭 4.08億

14 國際米蘭 3.64億

15 拜仁慕尼黑 3.52億

16 摩納哥 3.48億

17 拿玻里 3.25億

18 多蒙特 3.21億

19 李斯特城 3.12億

20 華倫西亞 2.66億

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