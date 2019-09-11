為咗離開阿仙奴　米希達利恩可以去好盡

英超係全球最受歡迎聯賽，阿仙奴亦係當中勁受歡迎球隊，來自全球唔少職業球員都肯定想加盟「兵工廠」搵食。不過，對於來自阿美尼亞嘅中場球星米希達利恩就係另一回事，早前落實由阿仙奴外借去羅馬嘅佢，近日受訪自爆，原來為咗逃離「兵工廠」，佢犧牲勁多，包括收少接近一半人工，而佢喺應承去羅馬之前，甚至連錢都未傾過，決心超驚人呀！

MK恩解釋番自己點解咁想走：「嗰日我收到經理人電話，我覺得係個好機會，我好想走，所以我連錢都冇同佢哋傾過，就落實外借。」30歲嘅米希達利恩，由曼聯轉投阿仙奴後，一直表現反覆，加上受到傷患影響，始終踢唔出當年喺多蒙特獲選德甲最佳球員嘅演出。

呢位阿美尼亞球星之後補充：「可能係我唔適合英國波啦，所以我諗轉變會係好事。我喺阿仙奴最後一個月根本完全唔開心，因此我認定去羅馬會係件好事。我想踢番波，搵番快樂歡欣。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。