厲害了！入籍兵起孖中國大勝

中國隊周三(11日)凌晨在世盃外圍賽亞洲區A組強勢出擊，首仗作客馬爾代夫大勝5比0，賽果唔係今場重點，最重要係國足今場歷史性有兩位入籍兵隨隊，其中30歲巴西裔國腳艾克森歷史性入波，更係梅開二度，令舉國振奮！

國足於年初亞洲盃失利後再出擊，主帥納比已回巢再度領軍，並破天荒召入兩位入籍球員，包括艾克森，另一入籍兵為英裔國腳李可，而今場派出艾克森正選上陣。

中國實力遠勝馬爾代夫，戰至下半場63分鐘國足已經領先3比0，吳曦、「中國球王」武磊及楊旭各建一功，戰至81分鐘韋世豪被侵犯，對方被罰紅牌兼輸12碼，歷史時刻出現，國足派出艾克森食呢個紅牌12碼套餐，結果一射破網！

補時1分鐘，艾克森再喺門前食叉燒，輕易射成5比0埋齋，個人梅開二度，贏波後艾克森同李可兩位入籍兵身披中國國旗，同球迷慶祝勝利。

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