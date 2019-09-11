英格蘭火併狂野之隊　合演入球騷

周三(11日)凌晨歐國盃外圍賽A組榜首戰，英格蘭主場迎戰「狂野之隊」科索沃演變成入球騷，合力炮製8個入球，結果英軍以5比3贏波，小組4戰4勝續居榜首，科索沃雖首嚐敗績跌落第3，但表現唔失禮，明年亮相決賽周不是夢。

今仗英格蘭閃電失波，開賽34秒，米克堅尼誤傳予對方梅利基腳下，後者傳交貝利沙單刀一射建功，科索沃領先1比0；不過英軍好快站穩陣腳，更於上半場連番反擊，憑史達寧、哈利卡尼雙箭頭各建一功，19分鐘便反超前2比1。

其後輪到德甲新星查頓辛祖發威，佢喺38分鐘左路底線傳中令對方路積禾達擺烏龍，其後再於44及45分入波鐘梅開二度，英格蘭贏到5比1。

大家以為大局已定，但科索沃下半場展現「狂野」一面，貝利沙於49分鐘先追一球，55分鐘梅利基射作12碼追成3比5，客軍嘅積極迫使英軍唔敢再hea，積極搶攻爭回主動，64分鐘巴克里博得12碼，哈利卡尼主射可惜宴客被救出，對方門將艾利真歷梅歷治此後屢救險球，英軍再難入波，最終英格蘭保持5比3完場。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。