幼獅射手起孖　創英格蘭15年紀錄

英格蘭在歐國外5比3擊敗科索沃，造創新星查頓辛祖上位，呢位多蒙特19歲小將在賽事中梅開二度，兼創造1個烏龍球，令佢成為英格蘭15年來首位梅開二度嘅20歲以球員，對上一位射手，就係2004年嘅「神童」朗尼。

去年10月首次代表英格蘭嘅查頓辛祖，至今才累積8頂喼帽，今仗佢把握兩次機會，先在38分鐘左路底線傳中令對方擺烏龍，其後於完半場前連續接應史達寧妙傳，近門把握連入兩球，協助英格蘭領先到5比1。

查頓辛祖梅開二度，成為英格蘭15年來攻入兩球以上嘅20歲以下球員，對上一位球員就係2004年嘅朗尼，當年佢喺歐國盃決賽周小組賽對克羅地亞一仗梅開二度，協助英格蘭贏3比0，而朗尼當年只得18歲零241日。

今次查頓辛祖創下國家隊佳績，相信又會令佢身價進一步上升，之前傳聞曼聯準備明年1月預留1億鎊買佢，到時查頓辛祖身價究竟要幾多，真係到時先知。

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