球王本色　C朗大四喜直追史上最佳

葡萄牙球王C朗拿度又發威！周三(11日)凌晨歐國外B組作客立陶宛，憑C朗個人獨取4球食出「大四喜」，以5比1大勝而回；這場個人表演亦令C朗打破多項紀錄，距離最多入球球員收窄至16球，直追史上最佳。

C朗開賽7分鐘主射12碼領先，28分鐘被對方追和1比1完半場，下半場C朗於61、65及76分鐘入波完成大四喜，其中第2球對方門將撲到彈高反彈膊頭入網，擺明有運，加埋技術、射術、埋門觸角，今場C朗一個玩晒，最後威廉卡維奴埋齋都冇乜慶祝，所有榮譽盡歸C朗。

立陶宛成為C朗第40支入波嘅國家隊，在歐洲國家盃外圍賽入球數字方面，亦累積到25球，超越24球嘅羅比堅尼成為史上最多。在國家隊入球方面，C朗以93球成為現役最多，史上第2，史上第1是伊朗已退役前鋒阿里戴伊嘅109球，C朗再入16球就可追平，按照C朗現時狀態，要破紀錄都冇難度，至於其宿敵阿根廷球王美斯只得68球，可謂望塵莫及。

入球「大四喜」方面，葡萄牙國家隊歷來有4次，首次出現係1966年嘅尤西比奧，第2次係2002年嘅紐奴高美斯，第3同第4次都係C朗，分別係2016年同2019年今場。

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