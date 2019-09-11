【有片】成粒炮彈射埋嚟　巴打變VVD救美

每個男人都幻想過英雄救美，如果想達成願望，帶佢入球場啦！英國巴打祖舒亞鄧尼，係英國第5級別聯賽球隊Maidenhead United死忠球迷，日前佢同女朋友入場打氣發生奇遇，愛隊球員射罰球炒飛機、個波成支箭咁直轟到女朋友面前，鄧尼突然VVD上身，飛身頂走粒炮彈，即時全場勁多掌聲，呢個時候嘅鄧尼，直頭Man過Iron Man！

鄧尼做完1秒英雄後，好快就唔記得咗件事，但原來當日場波有影到佢呢個神動作，之後被人擺咗上網，已接近200萬人次睇過呢條片！有英國傳媒搵到鄧尼，佢諗起當時情形：「嗰陣我覺得巴洛治（主射罰球球員）會入波，因為佢隻左腳好犀利，但個波竟然飛埋去我女友度！我第一時間決定頂走個波，真係成功頂中後，我仲講咗句『搞掂』添。」

咁女朋友有乜反應？之後有冇攬住鄧尼嚟錫？「當時佢一粒聲都冇出，淨係呆咗咁望住我。我諗佢個心有讚我好波嘅，但就冇講出口囉。其實頂完個波後，我都冇將件事擺喺心，但一日過後條片被擺咗上網，仲好多人睇！呢個故仔我會講一世，話埋畀我個孫聽，我自己都唔知睇咗幾多次條片。早兩日同事問我有冇睇過呢段片，幾辛苦先令佢信嗰個係我呀！」

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