【有片】科索沃秦沛　見鏡頭變臉勁過癮

講起呢期最搞笑球壇人物，肯定係科索沃領隊查蘭德斯。呢名68歲瑞士領隊，2018年上任後帶領呢支魚腩部隊成績突飛猛進，首4場歐國外取得2勝2和佳績，睇得出呢名老帥有料到。但最令球迷有印象嘅係查蘭德斯表情極多，講起嘢嚟手舞足蹈，鬥英格蘭前嘅記者會就猛咁空中出拳，露出秦沛式「你大我呀」表情，堅有娛樂性。

科索沃剛作客英格蘭，開賽1分鐘就打開紀錄，但之後畀英軍入吓一粒、入吓又一粒，查頓辛祖更梅開二度，半場已反勝5:1，科索沃呢45分鐘堅係上完天堂又落返地獄。

查蘭德斯身為領隊梗係唔滿意，辛祖其中1個入波更有越位之嫌，就令佢更加躁。電視台攝影機影到，查蘭德斯經過隧道入更衣室前嬲到震，郁手郁腳瘋狂咆哮，幾乎去到失控狀態；但佢發現攝影機嘅時候，1秒唔使立即變臉、插晒褲袋側晒身露出微笑，搞到當地電視台都要特登剪輯番出嚟播，笑到英國主持碌地。

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