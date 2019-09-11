輸得起！香港網球隊砌中華台北未驚過

「2019台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級首輪」周末一連兩日假維多利亞公園舉行，香港男子網球隊派出全新陣容迎戰由「寶島一哥」莊吉生領軍的中華台北隊，勝者將有機會獲晉級亞大區二級升降賽的門票。賽事正值中秋佳節，港隊大軍專心備戰之餘不忘預祝大家中秋節快樂。

港隊隊長余曉東表示，是次港隊以年青球員為主，將派出亞運隊成員王康傑及楊柏朗，加上兩位「00後」選手計維宇及黃澤林。曾於2003年台維斯盃與中華台北隊交手的他承認，中華台北隊無論在排名及其他各方面都和港隊有一段大距離，故球隊會以「nothing to lose」的心態出戰。由於一些主力球員因學業關係未能趕及回港，今次四位球員當中有兩位首次選入港隊，包括年僅15歲、隊中年紀最小的黃澤林，余曉東說：「去年贏得Junior Orange Bowl男子14歲以下男單冠軍後，黃澤林一直保持不錯的狀態，希望年輕小將透過今次賽事可以盡早吸收大賽經驗。」

兩軍在台維斯盃曾7度交手，最近一次為2003年的亞洲／大洋洲區第二組決賽，當時中華台北隊在高雄主場以4比1獲勝。是次賽事中華台北派出最強陣容，由當地網壇一哥莊吉生領軍，配合楊宗樺、謝政鵬、吳東霖、曾俊欣，排名全部比港隊球員為高。2017年世大運男單金牌得主莊吉生現時世界排名達132，擁有豐富國際大賽經驗的他月初有份出戰美網外圍賽單打賽事，將成為港隊最大挑戰。中華台北總教練賴建豪表示，球隊目前狀態上佳，同時賽前已向國際網球總會（ITF）確認香港安全，不太擔心賽事受影響。