換血征泰國　香港男籃為亞洲盃練兵

籃球亞洲盃外圍賽明年二月展開，香港男子籃球代表隊明晨（12日）飛往泰國四色菊，出戰泰國籃球總會邀請賽寓賽於操。擁有豐富國際賽經驗的李琪，繼續擔當老大哥角色，配合近年常客蔡再懃和劉子禮，率領梁嘉顯、葉耀邦、徐遠征、張延隆等港隊新血，透過以老帶新的方式，尋找亞洲盃最佳陣容配搭，持續備戰2022年杭州亞運。

總教練安慶健表示，此行旨在檢視年輕球員國際舞台表現，從中挑選亞洲盃人選。而「舊將實力毋庸置疑」，港隊慣常主力惠龍兒、方誠義、梁民熊、鄭錦興等均不在名單上，僅由李琪和蔡龍德領軍。

這套陣容進攻能力不俗，李琪、楊睿騏和張延隆輪流負責控球。兩位小將近年亮相甲一總決賽，關鍵時刻表現成熟，組織和傳球視野俱佳，配合劉子禮、梁嘉顯和黃子謙埋伏外線，蔡再懃和徐遠征突破剷籃，不愁缺乏得分點。內線方面，蔡龍德和葉耀邦具備投籃和策應能力，可以拉開進攻空間。不過面對外隊，港隊身高一向稍遜，鄧志恒和張彬賢需要分擔籃板壓力。

十九歲的梁嘉顯剛剛完成首個甲一球季，再獲港隊徵召，成為陣中最年輕球員。「有點受寵若驚，多謝教練給予機會，讓我越級升上大隊，出國比賽增長見識，並從幾位前輩身上汲取經驗。」他續說自知與外國球員差距頗大，願意做任何事情爭勝，「落到場便不能怯，無論進攻和防守都要作出貢獻，同時控制失誤。」梁嘉顯和葉耀邦是拔萃男書院同屆畢業生，一個隊長，一個精英賽最有價值球員，相隔一年再次成為隊友，他笑說感覺非常神奇：「中學已經期待這天來臨，只是沒想到這麼快，希望多年合作的默契能夠幫助球隊。」

泰國籃球總會邀請賽周末展開，香港、希臘、伊朗和泰國同處A組。其中泰國代表曼谷吸血鬼和本地球會東方龍獅是東南亞職業籃球聯賽（ABL）的老對手，李琪、楊睿騏、鄧志恒和劉子禮都擁有對賽經驗。安慶健指出對手實力強悍，「希望打出團隊精神，加強年輕球員對抗性，準備在亞洲盃迎戰澳洲，新西蘭和關島。」

球員名單：

李琪

梁嘉顯

葉耀邦

鄧志恒

張彬賢

蔡龍德

劉子禮

楊睿騏

黃子謙

徐遠征

張延隆

蔡再懃