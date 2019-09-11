【有片】英軍窩心英雄！史達寧恐怖數據

諾域治中鋒迪姆普基，今季球會連國家隊賽事6場入7球，本身係全歐最有效率射手，但史達寧一出誰與爭鋒，以實際行動證明自己先係歐洲最佳！呢名曼城翼鋒勒都勒唔住，於英格蘭贏科索沃5:3一戰，貢獻1個入球、3個助攻，今季所有賽事7場入8球，仲要造出4個助攻，唔怪得有球評家，搵佢同美斯相提並論！

史達寧今季勒都勒唔住，幾乎場場都做主角，7場賽事入面只得1場冇波入，非常誇張。社區盾鬥利物浦先開紀錄，英超開咧戰對韋斯咸「戴帽」，之後對熱刺同般尼茅夫都有「士哥」，僅對白禮頓交白卷。之後為「三獅兵團」鬥保加利亞同拜索沃，佢首仗貢獻1入球、1助攻，之仗為英軍扳平之餘，仲於上半場交出3次助攻，演出可以用完美嚟形容。

今戰賽後修夫基勁讚史達寧：「呢2場佢踢出世界頂級水準，根本無人能擋。佢依家踢法好成熟、好有智慧，知道晒對手後衞喺邊，知道幾時要扭過對手，有鬥心、有視野去爭取入球，加埋完全唔自私，我再搵唔到合適嘅詞彙去讚賞佢。」

史達寧好波之餘仲勁有品，今場賽事耐心為球迷簽名同影相，其中一個小球迷希望要佢對砵，史達寧毫不猶疑除嚟送畀佢，呢個小朋友肯定成世記得呢個「英軍窩心英雄」！

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