皇馬+NBA 皮里茲話有得諗喎

皇家馬德里係西班牙著名綜合性體育會，入面除咗大家最熟悉嘅足球部之外，查實仲有極多體育項目都有玩。就好似佢哋嘅皇馬籃球隊，其實一樣係歐洲最頂級勁旅，而根據西班牙著名嘅《阿斯報》爆料，話皇馬主席皮里茲家陣有個大計，就係要將佢哋籃球隊搭路進軍NBA，希望十年之內，可以安排到皇馬喺NBA爭逐，以至挑戰冠軍！

要將皇馬籃球隊帶去NBA，皮里茲個如意算盤其中重要一環，梗係離唔開個錢字，事關儘管皇馬籃球隊戰績唔差，但每年依然錄得高達2,500萬歐元虧損，而一旦球隊成功進軍NBA，預計收益將會大增，自然係理想發展方向。

根據《阿斯報》報道，皮里茲打算直接去搵NBA總裁施華去傾，然後爭取將皇馬安排入NBA東岸賽區去打，目標係10年之內成事，而呢個對於年屆72歲嘅皮里茲嚟講，可能係佢為球隊最後一個最大型貢獻。

介紹番吓皇馬籃球隊先，係歐洲絕對係頂級勁旅，佢哋喺西甲贏過35次冠軍，27次贏得國王盃，同時仲有10次贏得歐聯，最近一次係喺2018年。睇番依家NBA，效力達拉斯嘅20歲超新星當錫，就係喺皇馬出道，如果將來皇馬真係進軍NBA，當錫回歸重披皇馬戰衣真係唔出奇呀！

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