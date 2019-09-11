爭取表現盼入港隊　劉浩霖逆轉命運

「我想爭取多啲出場機會，始終已經26歲，我想入香港隊，如果再冇正選，點樣畀到表現人睇呢？」今季從東方龍獅外借加盟冠忠南區的劉浩霖說道。26歲正值球員黃金年齡，能否成功只一線之差。人生，有人甘於平淡，向現實低頭，但亦有人不信宿命，誓要跟它對賭。■圖／文：陳焌鏗

《孫子兵法．虛實》有云：「水因地而制流，兵因敵而制勝。」從東方龍獅轉投冠忠南區，轉變可不只是球衣顏色，「阿霖」從熟悉的中場中，走到陌生的右中場。變化或比預期大，但「阿霖」不惜氣力地跑動的踢法依舊不變：「我覺得好適應，本身嚟到南區以為唔啱踢，加上又有Philip（陳肇鈞）、狄卡奧、川瀨浩太。但Ricky（冠忠南區主教練鄭兆聰）將我改造成右中場，畀多啲機會同自由度我，佢想我多啲跑動去拉扯對手防線，亦可以入楔又可以攞波，目前都幾好！」

學習小白「犧牲」態度

西班牙中場大師恩尼斯達說過：「一場毋須犧牲的勝利，的確讓人享受，但若然你曾克服過困境，滿足感會更大！」視「小白」為偶像的「阿霖」，不單把偶像紋在左手手臂上，連態度也深受對方影響。正是這份為足球犧牲的態度，使「阿霖」迅速獲「Ricky」信任：「開操前我去咗打泰拳，通常我抖暑都會打，始終運動量大，好快幫我操番弗，修咗身跑起上嚟都冇咁辛苦！」

然而運動員體能會隨年紀增長有所下降，「阿霖」也深明這個道理，渴望蛻變成技術型球員，就像恩尼斯達一樣：「我依家會留意多啲有經驗嘅球員點樣攞波、踢波，盡量減少跑動，令自己嘅走位好啲，保留體力應付全場！」

望蛻變成技術型中場

為成功轉型「食腦型」中場，「阿霖」更向一眾前輩請教：「『傻邦』（梁振邦）係一個好好嘅學習對象，始終佢喺頂級聯賽咁多年，又踢過中甲，所以喺佢身上都學到好多嘢。其次就好似『嘉緯』（林嘉緯），上年練完波嗰陣佢都會教我一啲細節位要點做。」

如文首所言，「阿霖」視入選港隊為目標，明白到要先在球會站穩陣腳：「始終依家競爭大，惟有做好自己爭正選，畀到表現人哋睇。」過去「阿霖」亦有代表大眾口中的「B隊」出戰省港盃及港澳埠際賽，但他不甘於此，盼以「大港腳」角色亮相國際舞台：「可能我入球率唔高，令人覺得我冇乜表現，嚟緊要爭取入多啲波！」