【東體爭議】渣古意甲入波多過C朗？

祖雲達斯連續8季稱霸意甲，「斑馬兵團」於聯賽難尋對手，今季國際米蘭來勢洶洶，可唔可以做攔路虎呢？國米今季搵嚟干迪做領隊，並引入盧卡古同阿歷斯山齊士，實力大幅提升；盧卡古頭2場聯賽都有波入，上季C朗喺聯賽「只」入21球，渣古今季嘅意甲入球，會唔會壓倒C朗？

祖雲達斯實力冠絕意甲毫無爭議，但球隊中前場個個射得，進攻非常立體，故上季祖記38場共入70球，C朗入21球已經鶴立雞群，拋離次席射手文迪蘇傑12球。今季沙利初來甫到，祖記進攻方面唔會有太大分別，C朗一樣擺喺邊路位置，正箭頭由希古恩負責。

國米方面就打盧卡古同拿達路馬天尼斯雙箭頭，戰術比較簡單，干地好倚靠渣古去撞散對手防線，並憑佢過人能力取得入波。盧卡古係國米第一中鋒，如果冇傷冇病必定正選，以佢卡士面對意甲後防，相信聯賽入球可突破20大關。

渣古入球數字大有機會壓過C朗，但祖記始終人腳最佳，而且球員一踢聯賽就充滿信心，簡直係贏慣贏熟；國米雖然戰力有所提升，但今季要挑戰祖記霸權似乎未係時候，若今季可以擊倒拿玻里攞亞軍，已係有晒交代。

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