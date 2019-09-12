查頓辛祖身價如坐火箭　貼近1億

英格蘭日前喺歐國外5比3戰勝科索沃，小將射手查頓辛祖梅開二度，呢位19歲多蒙特前鋒喺英國紅到發紫，足球網站《轉會市場》已經將查頓辛祖嘅轉會費上升到9000萬鎊，因此預計，明年1月再有球會向多蒙特出價嘅話，至少都要1億鎊(約9.66億港元)。

早前《曼徹斯特晚報》報道，曼聯已打算明年1月簽入查頓辛祖，並預留1億鎊報價，表示曼聯都預咗佢值咁嘅價錢。不過要簽呢位小將嘅球會豈止一間曼聯，近日前阿仙奴領隊雲格表示，喺佢仍執教阿仙奴期間，一早睇中佢，仲差啲簽咗佢返嚟！

查頓辛祖未對自己前途表達意願，在社交網站留言：「能為自己國家入波，呢種感覺難以形容，呢一世都唔會忘記。」佢接受訪問時表示：「我將入球獻給已去世嘅嫲嫲，佢一直係我球迷，可惜佢已經唔喺度。」

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